Победная раздевалка сборной Бразилии c Неймаром. Фото

Сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, обыграв в полуфинале команду Аргентины – 2:0. Счет во встрече открыл Габриэл Жезус с передачи Роберту Фирмину, а в середине второго тайма Фирмину забил с передачи Жезуса. После матча в Твиттере Конфедерации футбола Бразилии появилось фото из победной раздевалки, на котором можно заметить Неймара. Он получил травму перед турниром.

В финале сборная Бразилии сыграет с победителем противостояния Чили – Перу.

Бразилия – Аргентина

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