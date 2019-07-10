05:01 | Футбол — Кубок Америки

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки

0
Обсудить

Пресс-служба Кубка Америки в Twitter опубликовала символическую сборную турнира. В нее вошли пять представителей сборной Бразилии, ставшей чемпионом.

Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).

Кубок Америки-2019новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ