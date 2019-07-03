Паредес считает, что Бразилия испугалась Аргентину

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал поражение от команды Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки. После финального свистка он не смог сдержать эмоций.

– К сожалению, мы не смогли получить результат, – цитирует Marca Паредеса. – Они почти ничего не создавали. Мы увидели испуганную команду, которая знала, что мы можем причинить ей боль. Провели отличную игру во всех аспектах, практически весь матч был на бразильской стороне поля. Немного зол и бессилен, провели лучший матч на турнире. Мы не заслуживали вылета.

Бразилия – Аргентина

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