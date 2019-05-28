09:12 | Футбол — Кубок Америки

Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете за 13 миллионов евро

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Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл в лагерь сборной Бразилии перед Кубком Америки на собственном вертолете Airbus H-145, сообщает OJJ TV в Твиттере. Стоимость летательного аппарата составляет 13 миллионов евро.

Габариты вертолета: 13,64 метров в длину и 3,95 метров в высоту. На рулевом винте видны инициалы Неймара – "NJR" (Neymar Junior).

Ранее стало известно, что 27-летний футболист был лишен капитанской повязки перед Кубком Америки.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе с ВенесуэлойПеру и Боливией.

 

Неймар, Фирмину и Алиссон – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

 

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