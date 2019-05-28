Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете за 13 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл в лагерь сборной Бразилии перед Кубком Америки на собственном вертолете Airbus H-145, сообщает OJJ TV в Твиттере. Стоимость летательного аппарата составляет 13 миллионов евро.

Габариты вертолета: 13,64 метров в длину и 3,95 метров в высоту. На рулевом винте видны инициалы Неймара – "NJR" (Neymar Junior).

Ранее стало известно, что 27-летний футболист был лишен капитанской повязки перед Кубком Америки.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.

Paris Saint-Germain forward Neymar arrived at Brazil's training ground in style, on his Airbus H-145 helicopter.

The aircraft is 13.64 meters long and 3.95 meters in height, is made by Mercedes Benz and its price tag is set at 13 million euros. pic.twitter.com/1QKdPIJ05s — 📣OJJ TV🌐 (@Ojj41190222) 28 мая 2019 г.

Неймар, Фирмину и Алиссон – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки