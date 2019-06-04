Неймар плакал во время разговора с главным тренером сборной Бразилии об обвинении в изнасиловании

У нападающего сборной Бразилии Неймара состоялся разговор с главным тренером национальной команды Тите по поводу обвинения в изнасиловании.

Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

Во время объяснения ситуации 27-летний форвард "ПСЖ" много плакал, сообщает Globoesporte. Он отверг обвинение, сказал, что устал от этой ситуации и попросил вернуться на тренировку, потому что работа должна пойти ему на пользу.

Это была вторая встреча Тите с форвардом за последние дни. На первой он объявил, что Неймар лишен капитанской повязки. Сам тренер сказал, что доволен беседами с нападающим.

СМИ: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что у них был секс по обоюдному согласию