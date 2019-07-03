Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой арбитров в матче 1/2 финала Кубка Америки против Бразилии (0:2). По его мнению, судьи могли назначать два пенальти в ворота бразильцев.

- У бразильцев была игра рукой, грязные фолы, но не было чертовых пенальти, - сказал Месси. - Сегодня вечером судьи ни разу не использовали ВАР. Невероятно!

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы