Месси не уйдет из сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на намерен покидать команду. В полуфинале Кубка Америки Аргентина со счетом 0:2 проиграла Бразилии.

– Мы провели лучший матч на Кубке Америки, – приводятся слова аргентинца в Твиттере El Chiringuito. – Они не были лучше нас. Старались, но не реализовали моменты, которые были. Попали в штангу и перекладину.

Эти ребята приложили огромные усилия. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо с этим коллективом. Если могу помочь, то да, буду играть.

Бразилия – Аргентина

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