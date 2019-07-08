Маркиньюс: "Месси не говорил о коррупции, когда ошибались в пользу "Барселоны"

Защитник сборной Бразилии Маркиньюс ответил на слова капитана сборной Аргентины Лионеля Месси о судействе на Кубке Америки. После поражения в полуфинале от бразильцев лидер атак "Барселоны" обвинил арбитров в предвзятости, а также отказался выходить на награждение после победы над Чили в матче за бронзу (2:1). Свое решение он объяснил тем, что не хочет быть "частью коррупции".

- Когда ты проигрываешь, нельзя терять рассудок, нужно принять это, - сказал Маркиньюс. - В пользу Месси и "Барселону" было много судейских ошибок, но я никогда не слышал, чтобы он говорил в таких случаях о коррупции.

Возможно, игрок "ПСЖ" намекает на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17. Тогда "Барса" выиграла у парижской команды 6:1 после поражения в первой игре 0:4. По ходу встречи арбитр принял ряд решений, за которые подвергся критике.