Лучшие бомбардиры Кубка Америки забили только 3 гола. Такого не было 36 лет

Игрок сборной Бразилии Эвертон и перуанец Паоло Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки-2019. Оба футболиста забили по три мяча. Это худший результат для лучших бомбардиров турнира за последние 36 лет.

Последний раз лучшие бомбардиры забивали только три мяча на Кубке Америки-1983. Тогда титул разделили аргентинец Хорхе Бурручага, бразилец Роберто Динамит и уругваец Карлос Агилера.

Лучший бомбардир предыдущего Кубка Америки-2016 чилиец Эдуардо Варгас отличился 6 раз. Больше всего забивали лучшие голеадоры турниров-1949 (бразилец Жаир да Роса Пинто) и 1957 (аргентинец Умберто Маскио и уругваец Хавьер Амбройс).