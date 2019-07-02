Лионель Скалони: "Сборная Аргентины хочет выиграть турнир только для Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки команды хотят выиграть турнир ради Лионеля Месси. По его словам, звезде "Барселоны" не хватает трофея с национальной командой.

– Игроки любят Месси так сильно, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир только для него, – цитирует ESPN Скалони. – Лучшему игроку в истории футбола не хватает трофея со своей сборной.

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