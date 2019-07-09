"Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. Чилаверт встал на сторону Месси

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поддержал форварда команды Аргентины Лионеля Месси. Ранее он обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

– Без сомнения, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом, – цитирует FOX Sports Чилаверта. – КОНМЕБОЛ убивает футбол, почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ.

Вопрос VAR узаконил коррупцию, которая преобладает в футболе в Южной Америке. Компания, которая управляет VAR, была вовлечена в "ФИФА-гейт".

Лионель Месси: "Коррупция и арбитры портят футбол"