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Кубок Америки-2019, плей-офф: расписание и результаты матчей

Кубок Америки-2019, плей-офф: кто дойдет до финала в Рио? Фото REUTERS
Кубок Америки-2019, плей-офф: кто дойдет до финала в Рио? Фото REUTERS
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На Кубке Америки-2019 – самое интересное. Везде – московское время.

1/2 финала

3 июля, 3.30

Бразилия – Аргентина – онлайн-трансляция

Бразилия – Аргентина

4 июля, 3.30

Чили – Перу – онлайн-трансляция

Чили – Перу

Матч за 3-е место

6 июля, 22.00

Финал

7 июля, 23.00

1/4 финала

28 июня, 3.30

БразилияПарагвай0:0. Пенальти – 4:3

Бразилия – Парагвай

28 июня, 22.00

ВенесуэлаАргентина0:2

Венесуэла – Аргентина

29 июня, 2.00

КолумбияЧили0:0. Пенальти – 4:5

Колумбия – Чили

29 июня, 22.00

Уругвай – Перу – 0:0. Пенальти – 4:5

Уругвай – Перу

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы

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