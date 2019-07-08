"Каждый, у кого есть рот, может говорить все, что он хочет". Каземиру - о высказываниях Месси

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру прокомментировал заявления форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в адрес рефери на Кубке Америки-2019. Капитан аргентинцев обвинил судей в намеренных ошибках, заявив также о коррупции и помощи хозяевам турнира бразильцам.

– Каждый, у кого есть рот, может говорить все, что он хочет, – приводит Marca слова Каземиру. – Это не мое дело – обсуждать такие деликатные темы. Не мне говорить, было ли судейство хорошим. Все старались изо всех сил. Нужно поздравить сборную Перу с отличным выступлением на Кубке Америки.

Бразилия в полуфинале Кубка Америки-2019 прошла Аргентину – 2:0. В финале хозяева турнира обыграли перуанцев – 3:1.