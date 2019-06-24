Хамес Родригес: "Мое будущее зависит от "Реала". По-итальянски говорю плохо"

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес не знает, будет ли играть за "Реал" в следующем сезоне. По его словам, он не говорил о своем будущем с главным тренером испанской команды Зинедином Зиданом. Также признался, что плохо говорить на итальянском языке, хотя СМИ сватают его в "Наполи".

- Хорошо ли я говорю по-итальянски? Нет, плохо, - цитирует RMC Родригеса. - Мое будущее? Я не знаю. Думаю только о Кубке Америки. До сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Все зависит от "Реала". Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Никогда, никогда, никогда.

СМИ: Хамес Родригес в ближайшее время перейдет в "Наполи"