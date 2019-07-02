Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть Месси

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

- Нельзя выключить Месси из игры. Можно его замедлить, но полностью нейтрализовать его действия – нет, - цитирует Тите портал BeIN Sports. - Будет здорово, если болельщики смогут оказать нам такую же поддержку, как при приезде в отель, это придаст мне и игрокам дополнительные силы.

Полуфинал Кубка Америки состоится 3 июля и начнется в 03:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Бразилия - Аргентина.

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