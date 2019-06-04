Главный тренер сборной Бразилии отреагировал на обвинении Неймара в изнасиловании

Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на обвинении форварда "ПСЖ" Неймара в изнасиловании.

- Во-первых, я знаю масштаб этой темы, - цитирует beIN Sports специалиста. Также знаю, что это личное дело людей. Я не позволю себе судить по имеющимся фактам. Что могу сделать, сказать, что знаю Неймара три года. В личных вопросах, с которыми мы имели дело, он был лояльным и правдивым.

Сборная превыше всего, делая все возможное, мы будем вносить свой вклад. Команда выше этого, наша работа выше этого. Не судите заранее, оставьте это ответственным людям. Я сосредоточен на своей работе, на национальной команде, которая представляет страну. У нас нет ясных фактов. Время может дать ответы.