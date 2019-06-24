Главный тренер сборной Аргентины Скалони пожаловался на состояние газона

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Катаром (2:0) в заключительном матче группового этапа Кубка Америки. Южноамериканцы со второго места в группе вышли в четвертьфинал, где сыграют с Венесуэлой.

– Снова выскажусь о газоне, -цитирует TyC Sports Скалони. - На таком поле невозможно играть в футбол. Думаю, что мы провели хороший второй тайм, давили и старались атаковать.

Довольны тем, что вышли в плей-офф. Временами команда играет хорошо, но есть куда расти во всех аспектах. Сборная Венесуэлы – интересная команда, которая сыграла вничью с Бразилией. У них слаженный состав со своими идеями, это сложный соперник.

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