Диего Годин: "Рад, что можем отпраздновать день рождения Муслеры победой над Эквадором"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин после матча Кубка Америки с Эквадором (4:0) отметил, что рад возможности отпраздновать день рождения Фернандо Муслеры вместе с победой. Уругвайскому голкиперу 16 июня исполнилось 33 года.

"Рад сегодняшней победе в дебютном матче в Кубке Америки, крутому голу Николя Лодейро и возможность отпраздновать день рождения Муслера с этой радостью!" - написал Годин в Твиттере.

Contentos por la victoria de hoy en el debut, por el golazo de @NicolasLodeiro y poder festejar el cumple de @1_Muslera_25 con esta alegría!!! #UruguayNoma 🇺🇾 pic.twitter.com/Xxp9SuXGiS — Diego Godín (@diegogodin) 17 июня 2019 г.

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