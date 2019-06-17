07:16 | Футбол — Кубок Америки

Диего Годин: "Рад, что можем отпраздновать день рождения Муслеры победой над Эквадором"

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Защитник сборной Уругвая Диего Годин после матча Кубка Америки с Эквадором (4:0) отметил, что рад возможности отпраздновать день рождения Фернандо Муслеры вместе с победой. Уругвайскому голкиперу 16 июня исполнилось 33 года.

"Рад сегодняшней победе в дебютном матче в Кубке Америки, крутому голу Николя Лодейро и возможность отпраздновать день рождения Муслера с этой радостью!" - написал Годин в Твиттере.

Уругвай – Эквадор

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