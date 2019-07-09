Дани Алвес сделал выбор между Тите и Гвардьолой. Главный тренер "Манчестер Сити" не обрадуется

Капитан сборной Бразилии и лучший игрок Кубка Америки Дани Алвес рассказал, в чем тренер национальной команды Тите лучше главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, с которым он работал в "Барселоне".

– Он один из лучших в мире в управлении командами, и Гвардьола не может сравниться с Tите в качестве менеджера. К сожалению, в Бразилии вы или даете сразу же результат, или не продолжаете работу. Это плохо, потому что идет нестабильность в работе. Сколько сборная Германии была вместе? Испания, чемпион мира 2010 года, была вместе как долго? Мы сделали еще один шаг в построении команды.