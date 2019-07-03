Дани Алвес считает, что сборная Бразилии пожинает плоды каждодневной работы

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинале Кубка Америки рассказал, за счет чего удалось выйти в финал. 36-летний футболист был признан лучшим игроком матча.

– Многие критикуют нашу команду, но мы верим в тренеров, план и нашу работу, – цитирует globoesporte Алвеса. – Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневной работы. Для достижения цели осталось сделать один шаг. Это нелегко, слабых команд больше нет.

Бразилия – Аргентина

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