"Бразилия управляет всем". Месси сделал выпад в сторону Южноамериканской конфедерации футбола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой арбитров в матче полуфинала Кубка Америки с Бразилией (0:2). Он обратил внимание, что судьи не прибегали к VAR.

- Они устали рассматривать чушь и сегодня не пошли к VAR, – цитирует Marca Месси. – Они - болтуны, которые выводят тебя из игры. Это вызывает сомнения, мы отлично действовали, чтобы закончить таким образом. Мы были очень хороши.

Я бы хотел, чтобы Южноамериканская конфедерация футбола сделала хоть что-то, но это сложно, потому что Бразилия управляет всем.

Бразилия – Аргентина

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