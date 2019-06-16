Аргентина впервые с 2007 года проиграла в основное время на Кубке Америки

Сборная Аргентины, уступив Колумбии (0:2), впервые с 2007 года проиграла в основное время на Кубке Америки. Тогда аргентинцы в финале турнира уступили сборной Бразилии (0:3).

Также это первое поражение аргентинцев в стартовом матче Кубка Америки и первый проигрыш колумбийцам с 2007 года. В последних пяти матчах сборная Аргентины выиграла один раз.

В составе победителей забивали Роджер Мартинес и Дуван Сапата.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр