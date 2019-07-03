Алиссон не пропускает 9 матчей подряд

Голкипер сборной Бразилии Алиссон сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины (2:0). Для него это уже девятая подряд игра без пропущенных мячей. Его сухая серия составляет 846 минут, считая матчи за клуб и сборную. В последний раз Алиссон пропускал от "Ньюкасла" 4 мая.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы