06:59 | Футбол — Кубок Америки

Алиссон не пропускает 9 матчей подряд

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Голкипер сборной Бразилии Алиссон сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины (2:0). Для него это уже девятая подряд игра без пропущенных мячей. Его сухая серия составляет 846 минут, считая матчи за клуб и сборную. В последний раз Алиссон пропускал от "Ньюкасла" 4 мая.

Бразилия - Аргентина

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