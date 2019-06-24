Мексика обыграла Мартинику и вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики обыграла Мартинику​ в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (3:2). Мексиканцы обошли Канаду и с первого места вышла в плей-офф турнира.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа А

3-й тур

Мартиника - Мексика - 2:3 (0:1)

Голы: Антуна, 29 (0:1). Парсмен, 56 (1:1). Хименес, 61 (1:2). Наварро, 72 (1:3). Делем, 84 (2:3).

Судья: Киснерос (Сальвадор).

24 июня. Шарлотт. Стадион "Банк оф Америка".

Золотой кубок КОНКАКАФ: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр