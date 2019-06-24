Канада забила 7 мячей в ворота Кубы

Сборная Канады разгромила Кубу в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ. Канадцы забили в ворота соперника семь безответных мячей. Хет-триком отметился нападающий "Гента" Жонатан Давид.

Канадцы идут на первом месте в группе A, но их могут опередить мексиканцы, которые сегодня сыграют с Мартиникой.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа А

3-й тур

Канада - Куба - 7:0 (4:0)

Голы: Давид, 3 (1:0). Каваллини, 21 (2:0). Каваллини, 43 (3:0). Каваллини, 45+1 (4:0). Хойлетт, 50 (5:0). Давид, 71 (6:0). Давид, 77 (7:0).

Нереализованный пенальти: Каваллини (Канада), 56 (вратарь)

Судья: Вильярреаль (США).

24 июня. Шарлотт. Стадион "Банк оф Америка".

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