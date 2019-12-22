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Юрген Клопп: «Здорово стать чемпионами мира среди клубов»

22 декабря 2019, 13:14
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен победой команды на клубном чемпионате мира. В финале «красные» победили «Фламенго».

— Это фантастика, — цитирует A Bola Клоппа. — Мы все еще ощущаем усталость. Мои игроки заслужили уважение. Они показали отличную игру с сильным соперником. Я очень доволен. Мы заслуженно победили, потому что были лучше. Здорово стать чемпионами мира среди клубов.

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