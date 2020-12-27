Нойер надеется, что «Бавария» выиграет клубный чемпионат мира

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира. Он выразил надежду, что команда сможет выиграть турнир.

«В начале 2021 года нашей команде предстоит побороться за следующий большой титул, — цитирует Нойера официальный сайт клуба. — Победа на клубном чемпионате мира 2013 года была замечательным событием. В новом году у нас, как у действующих победителей Лиги чемпионов, снова будет шанс написать историю. Мы хотим воспользоваться этим шансом. Для клуба, для нас самих и не в последнюю очередь для наших болельщиков!».

Клубный чемпионат мира пройдет 1-11 февраля в Катаре. «Бавария» начнет выступления с полуфинала 8 февраля. Соперник пока станет известен позже.