«Ливерпуль» победил «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира (1:0). Единственный гол в дополнительное время забил форвард Роберту Фирмину.

«Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл этот трофей. «Красные» играли в финале в 2005 году, однако уступили «Сан-Паулу» (0:1).

Клубный ЧМ

Финал

«Ливерпуль» — «Фламенго» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Роберту Фирмину, 99.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Мане, Салах (Шачири, 120+1), Роберту Фирмину (Ориги, 106).

«Фламенго»: Диегу Алвес, Рафинья, Родригу Кайю, Мари, Виллиан (Беррио, 120), Филипе Луис, Эвертон Рибейру (Диегу, 82), Жерсон (Линколн, 102), Габриэл Барбоза, Де Арраскаэта (Витинью, 77), Бруну Энрике.

Предупреждения: Мане, 45+1. Салах, 81. Витинью, 90. Роберту Фирмину, 100. Милнер, 105. Диегу, 112.

Судья: Аль-Джассим (Катар).

21 декабря. Доха. Стадион «Халифа».