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Инфантино отказался критиковать Китай за нарушения прав человека

24 октября 2019, 22:50

Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался комментировать заявления о нарушениях прав человека в Китае. Ранее стало известно, что Китай примет первый розыгрыш расширенного клубного чемпионата мира в 2021 году. Ему задали вопрос по поводу нарушений прав человека в Китае.

— Мы несем социальную ответственность из-за масштабов и силы, которую несет футбол, — цитирует AP Инфантино. — Но мы не собираемся использовать ее для атаки и критики кого-либо. Страны во всем мире переживают трудные времена. Задачей ФИФА не является решение мировых проблем.

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