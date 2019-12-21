Эмоции Фирмину после победного гола в финале клубного ЧМ
21 декабря 2019, 23:30
«Ливерпуль» в своем официальном Twiiter опубликовал фотографию с эмоциями победного гола форварда Роберту Фирмину в ворота «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира (1:0). Фирмину забил его в добавленное время на 99 минуте встречи.
«Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл этот трофей. «Красные» играли в финале в 2005 году, однако уступили «Сан-Паулу» (0:1).
THAT feeling ??#ClubWC pic.twitter.com/7XGCoz3HUe— Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019
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