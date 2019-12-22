Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» проявил характер в финале клубного ЧМ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира.

— Это был интересный матч, — цитирует полузащитника BBC. - Мы продолжали давить, показали хорошую игру и проявили характер. Могли забить еще несколько голов. Довольны результатом и игрой в непростых условиях. Забивая на последних минутах, мы хотим двигаться дальше — продолжать работу и играть таким образом.

«Ливерпуль» победил «Фламенго» в финале клубного ЧМ