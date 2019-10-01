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Зинедин Зидан: «Реалу» нужна победа над «Брюгге», ведь занимаем четвертое место в группе»

1 октября 2019, 07:47
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от встречи с «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Болельщики сыграют очень важную роль, — цитирует официальный сайт УЕФА Зидана. —  Мы знаем, что очень неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но это хороший шанс вернуть должок своим поклонникам, которые этого заслуживают. Ну и, конечно, нам нужны очки.

Нужно сильно сыграть в моменты, когда мяч будет у соперника. Владея мячом, необходимо создавать опасные моменты. Мы должны помнить, что эта игра очень, очень и очень важна для нас. Нам нужна только победа, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

 

 

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