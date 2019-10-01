Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2).

— Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм. Первые 45 минут мы провели просто ужасно, — приводит слова Зидана Marca.

Куртуа почувствовал себя плохо и не мог выйти на второй тайм. У нас два сильных вратаря. И каждый должен быть готов выйти в любой момент на поле.

Но я не беспокоюсь за Тибо. Да, мы можем говорить о его ошибках в первой половине. Но ошибки допустили все. В том числе и я.

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