Зинедин Зидан о матче с «Ман Сити»: «Нет времени жалеть себя. Результаты придут»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

— В футболе главное — результат, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Команда практически не изменилась. Мы хорошо играли с «Леванте» (0:1), только не смогли доставить мяч в сетку. Матч с «Сити» дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. Результаты придут. Мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих результатах. Это «Реал» против «Манчестер Сити», а не Зидан против Гвардьолы. Люди хотят увидеть футбольный матч между Мадридом и «Сити». Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особенная неделя. Футболисты горят желанием играть в таких матчах.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.