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Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

25 февраля 2020, 19:53
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«Манчестер Сити» назвал игроков, которые отправятся на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список был включен украинский защитник Александр Зинченко.

Футболист не попал в заявку на предыдущий матч чемпионата Англии против «Лестера» (1:0). До этого он был удален в матче с «Тотенхэмом» (2:0).

23-летний украинец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сити» во всех турнирах и забил один мяч.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Реал — Манчестер Сити

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