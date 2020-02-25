Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»
25 февраля 2020, 19:53
«Манчестер Сити» назвал игроков, которые отправятся на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список был включен украинский защитник Александр Зинченко.
The 22-man travelling squad bound for Madrid this afternoon ??— Manchester City (@ManCity) February 25, 2020
? #UCL #ManCity pic.twitter.com/JfR9UXMNwx
Футболист не попал в заявку на предыдущий матч чемпионата Англии против «Лестера» (1:0). До этого он был удален в матче с «Тотенхэмом» (2:0).
23-летний украинец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сити» во всех турнирах и забил один мяч.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.
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