15:57 16 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Зинченко не сыграет с "Тоттенхэмом" в ответном матче ЛЧ

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не примет участия в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Возможно, в этой встрече примет участие форвард Серхио Агуэро.

- Не думаю, что Зинченко будет тренироваться сегодня, - приводит слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы официальный Твиттер "горожан". - Остальные вернулись и успешно восстанавливаются. Фернандинью тренировался вчера. Правда, с низкой интенсивностью. Агуэро готов играть. Ему нужно еще немного времени, чтобы обрести наилучшую форму. Но завтра речь пойдет не о физическом состоянии. Мы хотим попасть в полуфинал, это вызов для нас.

Напомним, первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0).

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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