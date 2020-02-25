Зидан считает Гвардьолу лучшим тренером в мире
25 февраля 2020, 17:23
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» заявил, что считает лучшим тренером мира своего коллегу Хосепа Гвардьолу.
— Лучший ли Гвардьола тренер в мире? Он показал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. — Топ-тренеров много, но мне кажется, что он — лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027121--real-madrid-vs-man-city/?iv=true
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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