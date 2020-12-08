Зидан ответил на вопрос об увольнении

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» ответил на вопрос о своем возможном увольнении.

После пяти туров «Реал» занимает третье место в группе B, набрав 7 очков.

— Матч против «Боруссии» будет особенным, так как я знаю расклад сил. Мы хотим выиграть, набрать три очка и занять первое место, — цитирует Marca Зидана. — Именно это мы держим в голове. О Лиге Европы ни я, ни игроки не думаем. Нас это не касается. Удивлюсь ли я увольнению в случае вылета? Клуб, как и всегда, сделает то, что считает правильным. Я не думаю об этом.

Матч «Реал» — «Боруссия» состоится 9 декабря, в Мадриде. Начало — в 23.00 по московскому времени.