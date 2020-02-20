Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сделал все, что мог. Мы старались изо всех сил»
20 февраля 2020, 01:40
Главный тренер «Тоттенхэма»? Жозе Моуринью после поражения от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что его команда сделала все возможное.
— Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.
В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027122--tottenham-vs-leipzig/
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