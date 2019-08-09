Жозе Моуринью - о финале Лиги чемпионов-2010: "Эго ван Гала было нашим преимуществом, мы выиграли до выхода на поле"

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью сказал, что выиграть финал Лиги чемпионов-2010 против "Баварии" (2:0) ему помог характер рулевого соперников Луи ван Гала. Миланский клуб в том сезоне выиграл чемпионат и Кубок страны и Лигу чемпионов. Ранее Моуринью был ассистентом Луи ван Гала в "Барселоне".

- Я знал ван Гала, я знал, что его эго будет для меня преимуществом, и я полагался на это, - цитирует Football Italia Моуринью. - Мы выиграли финал еще до того, как вышли на поле. Мы достигли уникального достижения, и это дало мне вечную связь с клубом и страной. "Интер"-2010 был не просто лучшим "Интером" в истории, но и командой с величайшим достижением в истории итальянского футбола.

Я и игроки того состава - иконы. Италия вошла в историю футбола, и это сделали мы.