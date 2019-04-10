Жозе Моуринью: "МЮ" победил "Ювентус" и "ПСЖ", почему бы не сделать это с "Барселоной"?"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и тренер "Барселоны" Жозе Моуринью считает, что английский клуб сможет пройти каталонский клуб в Лиге чемпионов. Португальский специалист начал сезон во главе "МЮ" и был уволен в декабре.

- "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне смог победить "Ювентус" и "ПСЖ", почему бы не сделать то же самое с "Барселоной"? - цитирует RT Моуринью. - Но "Барселона" готова к этому, она с уважением отнесется к "МЮ" и "Олд Траффорду", и Месси наверняка захочет оставить свой след на легендарном стадионе.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)