Жозе Моуринью: "Если "Аякс" дойдет до финала, то выиграет Лигу чемпионов"

Бывший главный тренер "Порту", "Интера", "Челси", "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Аякс" выиграет Лигу чемпионов, если попадет в финал. В 1/4 амстердамцы обыграли "Ювентус", а в полуфинале они встретятся с "Тоттенхэмом".

- Уверен, если "Аякс" дойдет до финала и встретится с "Барселоной" или "Ливерпулем", то обыграет их тоже, - цитирует Моуринью RT. - Но если у твоей команды нет каких-то особенных качеств, то надо идти на хитрость и просто не давать раскрыться сопернику с лучшей стороны.

Напомним, Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов: с "Порту" в сезоне-2003/04, а также с "Интером" в сезоне-2009/10.

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