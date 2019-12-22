Жорже Жезуш: «Ни одна португальская команда не выиграет Лигу чемпионов снова»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш, комментируя возможное возвращение в Португалию, высказался о шансах местных клубов на победу в Лиге чемпионов. По его словам, в нынешней обстановке это нереально.

— Ни одна португальская команда не выиграет Лигу чемпионов снова, — цитирует A Bola Жезуша. — Разрыв слишком велик. Финансовые возможности чемпионата Португалии не позволяет ни одному клубу добраться хотя бы до финала. Конечно, лично мне хочется выиграть Лигу чемпионов. Но это не самое главное сейчас для моей карьеры.