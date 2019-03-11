Жорди Альба: "Нельзя терять концентрацию в матче с "Лионом"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба предостерег команду от недооценки "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом выездном матче "Барселона" сыграла вничью – 0:0.

– "Реал" в своей паре тоже был фаворитом, но "Аякс" заслуженно его прошел, – цитирует AFP Альбу. – Что касается "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", то тут все неоднозначно, мнения разные, однако большинство предрекало там совсем другой исход. В футболе может быть всякое. В прошлом году в паре с "Ромой" мы тоже были фаворитами, но все знаем. Что случилось. Нам нужна максимальная концентрация, чтобы избежать неприятностей.