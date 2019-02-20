Жоэль Матип: "Конечно, "Ливерпуль" хотел победить "Баварию"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип после ничьей против "Баварии"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что у команды не все получалось. Тем не менее, "красные" с оптимизмом смотрят в будущее.

– "Бавария" – великолепная команда, которая входит в число лучших в Европе, – цитирует пресс-служба немецкого клуба Матипа. – Сегодня у нас не все получалось. Но мы не пропустили и смотрим в будущее с оптимизмом. Конечно, мы хотели победить. Расклад не так уж и плох. Обе команды могут создавать моменты.