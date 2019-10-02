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Жоау Феликс: «Главное, что «Атлетико» увозит три очка»

00:27
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс после победы над «Локомотивом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) признался, что рад первому голу в турнире. Он также остался доволен игрой нападения.

— Очень рад, что забил первый гол в Лиге чемпионов. Игра была хорошей, главное, что мы увозим три очка, — цитирует пресс-служба УЕФА Феликса. — Вся наша тройка нападаения была хороша. Посмотрим, как будет работать эта тренерская задумка. Голы были лишь вопросом времени, и дальше их будет только больше.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027054/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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