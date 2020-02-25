Жиру сыграет в стартовом составе против «Баварии»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру начнет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» в стартовом составе, утверждает L'Equipe. 33-летний француз в минувшие выходные впервые с ноября сыграл за «синих» с первых минут, выйдя в основе на игру 27 тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Также в этой встрече он забил первый с августа гол.