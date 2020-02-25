Жиру сыграет в стартовом составе против «Баварии»
05:10
Нападающий «Челси» Оливье Жиру начнет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» в стартовом составе, утверждает L'Equipe. 33-летний француз в минувшие выходные впервые с ноября сыграл за «синих» с первых минут, выйдя в основе на игру 27 тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Также в этой встрече он забил первый с августа гол.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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