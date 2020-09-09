Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесена в Ньон и пройдет без представителей клубов

УЕФА на официальном сайте сообщил об изменениях в проведении жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Изначально жеребьевка должна была пройти в Афинах 1-2 октября, однако теперь пройдет в Ньоне за закрытыми дверями.

— Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях, — говорится в сообщении. — Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях — без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру.