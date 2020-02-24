Жерар Пике: «Мы не фавориты, но «Барселона» может пройти далеко в Лиге чемпионов»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не считает свою команду фаворитом Лиги чемпионов. По его словам, каталонцы, который в 1/8 финала играют с «Наполи», все равно имеют большие шансы пройти далеко.

— В последние несколько лет мы были большими фаворитами, чем сейчас, — цитирует Marca Пике. — Мы не фавориты, но у нас есть шанс пройти далеко в турнире. Да, сейчас выглядим не так сильно, как раньше. Но есть много примеров, когда команды хорошо идут по турниру, а потом выбывают. Лучше идти от игры к игре. В последние годы результаты сдерживают команду. Когда все идет не очень гладко, нормальны сомнения. Но это очень важная для нас неделя, и мы должны продолжать положительную тенденцию в игре.