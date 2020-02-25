Жерар Пике: «Барселоне» нужен хороший результат уже в первом матче в «Наполи»
01:23
Капитан «Барселоны» Жерар Пике перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» отметил, что его команде нужен хороший результат. Игра состоится во вторник в Италии.
— «Наполи» — команда, которая в последнее время серьезно прибавила, — цитирует пресс-служба УЕФА Пике. — Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027123--napoli-vs-barcelona/?iv=true&iv=true&iv=true
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